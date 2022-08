BPOL NRW: Total gefälschter internationaler Führerschein von Bundespolizei beschlagnahmt - Mann täuschte Fahrerlaubnis vor

Essen (ots) - Am gestrigen Donnerstagmittag (25. August) soll ein Unbekannter am Bahnhof Essen-Steele seine Hose heruntergelassen und an seinem Genital vor einer Jugendlichen manipuliert haben. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen. Gegen 13 Uhr wurde die Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof über einen sexuellen Missbrauch eines Kindes am Bahnhof Essen-Steele ...

