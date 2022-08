Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter entblößt Glied vor 14-Jähriger - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Essen (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag (25. August) soll ein Unbekannter am Bahnhof Essen-Steele seine Hose heruntergelassen und an seinem Genital vor einer Jugendlichen manipuliert haben. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Gegen 13 Uhr wurde die Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof über einen sexuellen Missbrauch eines Kindes am Bahnhof Essen-Steele informiert. Vor Ort trafen die Beamten auf den 49-jährigen Vater, sowie die 14-jährige Geschädigte. Die Deutsche gab an, dass ein Unbekannter sich vor ihr am Bahnsteig entblößt und anschließend an seinem Glied manipuliert habe. Kurz darauf sei der unbekannte Mann geflüchtet.

Eine Zeugin (40) habe die Tat beobachtet und die Polizei alarmiert. Die 14-jährige Essenerin rief dann ihren Vater an.

Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen ein. Die Aufnahmen der Videoüberwachung wurden gesichert und werden nun ausgewertet.

Die Bundespolizei bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu der verdächtigen Person machen, die sich am Bahnsteig des Bahnhofs Essen-Steele aufgehalten hat? Die Tat hat sich am 25. August zwischen 11:50 Uhr und 12:00 Uhr ereignet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell