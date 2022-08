Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 38-jährigen Letten im Zug fest

Kleve - Kempen - Nettetal - Kaldenkirchen (ots)

Am 24.08.22 überprüfte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress 13. Auf Höhe des Bahnhofs Nettetal - Kaldenkirchen wurde beim Abgleich der Daten eines 38 - jährigen Letten bekannt, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Arnsberg gesucht wurde. Im Jahr 2020 verurteilte ihn das Amtsgericht Schmallenberg wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen, davon einmal in Tateinheit mit vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit im Verkehr, zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 40 Euro. Da der Verurteilte die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, verhaftete ihn die Bundespolizei und brachte ihn in die nächste Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell