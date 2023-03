Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 24.-26.03.2023 +++

Lüneburg (ots)

Stadt/Landkreis Lüneburg:

Lüneburg

- Trickdiebstahl unter Ablenkung-

Am Freitagmittag zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr wird ein 70-Jähriger vermutlich beim Abheben von Bargeld beobachtet. Kurze Zeit später wird er auf dem Parkplatz bei der St.Nikolaikirche von zwei männlichen Täter unter dem Vorwand einer Hilfeleistung angesprochen. Vermutlich beschädigten die Täter zuvor einen Reifen seines Pkws und boten Hilfe bei Reparatur an. Die von ihm abgehobene höhere Summe Bargeld, welche sich schon im Pkw befand, wurde dabei entwendet. Beide Täter werden beschrieben als: männlich, ca. 30 Jahre, 175-180 cm, dunkle Bekleidung.

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter 04131/8306-2216

- Parfümdiebstahl in der Innenstadt-

Ein 35-jähriger polizeibekannter Mann entwendete am Samstagmorgen in einer Lüneburger Drogerie in der Grapengießerstraße mehrere Parfümflacons sowie Kosmetikartikel. Dabei wurde er vom Ladendetektiv beobachtet, gestellt und an die Polizei übergeben. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren. Das Diebesgut konnte vor Ort abgenommen werden.

- Streit unter Nachbarn-

Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, endete ein verbaler Streit zwischen einem 58-Jährigen und seinem 36-jährigen Nachbarn im Lüneburger Stadtteil Schützenplatz in einer körperlichen Auseinandersetzung in Form einer Schubserei. Glücklicherweise erlitt keine der Parteien Verletzungen. Beide erwartet jedoch ein Strafverfahren.

- Betrunkener Radfahrer gestürzt-

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, streifte ein 26-jähriger Fahrradfahrer in der Lüner Straße beim Vorbeifahren einen Fußgänger und stürzte dabei. Der Fußgänger blieb unverletzt. Der Fahrradfahrer zog sich eine Beinverletzung zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrradfahrer mit 1,32 Promille zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

- Streit am Stint-

Am Sonntagmorgen kam es in der Lüner Straße gegen 03:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zur Trennung der Parteien musste die Polizei Pfefferspray einsetzen. Nachdem sich die Gemüter beruhigt hatten, konnten die Beamten herausfinden, dass ein 50-Jähriger in einer Lokalität mit einer 25-Jährigen aneinandergeraten war. Der Streit verlagerte sich nach draußen. Hierbei erhielt eine 27-jährige Frau einen Schlag ins Gesicht. Ein 21-jähriger Beteiligter beleidigte dabei die eingesetzten Polizeibeamten. Es wurden mehrere Strafverfahren eröffnet.

Bardowick

- Streit zwischen Lebenspartnern-

Am frühen Sonntagmorgen kam es zwischen einer 40-Jährigen und ihrem 33-jährigen Lebenspartner zu verbalen Streitigkeiten, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Hierbei wurde die Frau durch den Mann im Gesicht verletzt. Er behauptete, dass auch er Schläge erhalten habe. Die Frau musste im Klinikum behandelt werden. Der Mann kehrte in seine eigene Wohnung zurück.

Reppenstedt

- Fehlender Versicherungsschutz-

Am späten Freitagabend wurde eine 21-Jährige durch eine Streifenwagenbesatzung in der Lüneburger Landstraße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass ihr Pkw keine gültige Haftpflichtversicherung besaß. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

- Betrunkener Autofahrer-

Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, fiel zwei Zeugen im Straßenverkehr ein 63-Jähriger durch eine sehr unsichere Fahrweise mit seinem Pkw auf. Bei der anschließenden Polizeikontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,19 Promille festgestellt. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Westergellersen

- Versuchte schwere Brandstiftung-

Ein 25-Jähriger steht im Verdacht eine Papiermülltonne, welche unter dem Carportdach eines Wohnhauses stand, in Brand gesetzt zu haben. Hierbei wurde er von einer Zeugin beobachtet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Das Carport konnte durch die Feuerwehr abgelöscht werden, bevor das Feuer auf das Wohnhaus übergriff. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den 25-Jähringen in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Er steht außerdem im Verdacht, ein in Tatortnähe abgestellten Pkw durch Feuer beschädigt zu haben. Aufgrund seines psychisch labilen Zustandes wurde der 25-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Lüchow-Dannenberg:

PKW erfasst Fußgängerin

Am Freitagnachmittag überquerte eine Fußgängerin zügig die Dannenberger Straße in Hitzacker nahe des dortigen Fußgängerüberweges. Ohne diesen direkt zu nutzen wurde sie von einem PKW erfasst und schwer verletzt.

Misslungener Diebstahl von Lebensmitteln Am Freitagabend, zwischen 19:30 und 20:00 Uhr, ist es in der REWE-Filiale in Dannenberg zu einem Ladendiebstahl gekommen. Hierbei bestückte der bislang unbekannte Täter seinen Einkaufswagen und passierte den Kassenbereich, ohne die im Einkaufswagen befindliche Ware zu bezahlen. Bevor dieser mit seinem Fahrrad flüchtete, konnte ihm ein Mitarbeiter das Diebesgut abnehmen. Die Polizeistation Dannenberg bittet um Täterhinweise.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend stellte sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Seerau bei Hitzacker heraus, dass der 66-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration betrug 0,78 Promille. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Hausfriedensbruch in Lüchow

Am Samstagnachmittag betrat der amtsbekannte Beschuldigte eine Supermarktfiliale in Lüchow, obwohl er für diese ein Hausverbot erhalten hatte. Nur wenige Stunden später wurde dieser laut schnarchend im Vorraum einer Sparkassenfiliale angetroffen. Ein entsprechendes wurde Strafverfahren eingeleitet.

Pedelec-Sturz infolge Alkoholeinflusses

Am Samstag, gegen 00:50 Uhr, stürzte eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin in der Bahnhofsstraße in Wustrow. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass diese unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,18 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Uelzen:

Trunkenheit im Verkehr mit anschließender Flucht

Am Freitag gegen 22.30 Uhr wird der Polizei ein auffällig fahrender Kleinwagen in der Uelzener Innenstadt gemeldet. Als die Polizei den Wagen kontrollieren will, setzt der Fahrzeugführer seine Fahrt trotz Haltezeichen und eingeschaltetem Blaulicht fort. Erst in der Greyerstraße kann der PKW durch einen zweiten Streifenwagen ausgebremst werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 53 Jahre alten Mann, welcher mit 1,26 Promille unterwegs gewesen ist. Der Führerschein ist beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen worden.

Tankbetrug

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr schieben drei unbekannte, offenbar männliche Personen einen schwarzen BMW auf ein Tankstellengelände in der Fischerhofstraße in Uelzen und betanken diesen. In der Folge wird der fällige Betrag nicht entrichtet, die Täter flüchten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen (Tel: 0581-9300) telefonisch entgegen.

Räuberischer Diebstahl in Rosche

In der Lüchower Straße in Rosche betritt am Samstagabend gegen 18:30 Uhr eine männliche Person den dortigen Lebensmittelmarkt und entwendet diverse Zigaretten. Als dies von einer Mitarbeiterin bemerkt und der Täter von ihr angesprochen wird, bedroht diese die Dame mit einem Cuttermesser und flieht in einem Pkw in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Rosche (Tel: 05803-969340).

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell