Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Alkoholisierter Mann verursachte einen Verkehrsunfall - zwei verletzte Personen wurden Krankenhäusern zugeführt

Fröndenberg (ots)

Ein 61-Jähriger Fröndenberger befuhr am Freitag (27.01.23) gegen 18:15 Uhr die Ardeyer Straße in Fahrtrichtung Westen. Ein 28-Jähriger Fröndenberger befuhr die Ardeyer Straße in Fahrtrichtung Osten. Im Kurvenbereich geriet der 61-Jährige aufgrund seines Alkoholkonsums in den Gegenverkehr, so dass es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden 28-Jährigen kommt. Beide Unfallbeteiligten werden mittels Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Hier verbleiben sie zwecks Überwachung und Behandlung. Bei dem 61-jährigen Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Fahrbahn wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Das Ordnungsamt und die Untere Wasserbehörde waren aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen ebenfalls vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell