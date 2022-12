Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl - Basdorf: Einbrecher stehlen erneut Bargeld aus Autos - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (11.-12.12.) in Basdorf mehrere Autos geöffnet und nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Bei einem Auto zerschlugen die Täter eine Seitenscheibe. Die anderen Fahrzeuge waren unverschlossen abgestellt. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld in Höhe von 845 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Korbach Tel.: 05631 9710 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeihauptkommissar

