Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Soderstorf - Pkw kollidiert mit Pedelec-Fahrer ++ Dannenberg - mit durchdrehenden Reifen auf Parkplatz - Kollision mit Pkw ++ Bad Bevensen - Baucontainer aufgebrochen - Werkzeug mitgenommen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 28.03.2023

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Kindertagesstätte - Keller geflutet - Hinweise

Zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte kam es zwischen dem 23.03 und dem 27.03. in der Wismarer Straße. Unbekannte gelangten in den Kellerbereich der KiTa und öffneten ein dort befindliches Heizungsventil. In der Folge wurde der Kellerflur mit Wasser geflutet, sodass ein Sachschaden entstand. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit noch unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Scharnebeck - Versuchter Betrug mit Gewinnversprechen - Hinweise ihrer Polizei

In den Abendstunden des 27.03. erhielt ein 60-jähriger Scharnebecker einen Telefonanruf. In diesem wurde ihm mitgeteilt, dass er 39.000 Euro bei einer Verlosung gewonnen habe. Ein Geldtransporter mit einem Notar würde bei ihm vorbeikommen, um das Geld zu übergeben. Jedoch müsse der 60-Jährige zuvor für den Transport des Geldes Google-Pay-Karten im Wert von 900 Euro besorgen. Der 60-Jährige erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Betrügern am Telefon. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen oder kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen.

Hier einige Tipps:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. - Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. - Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück. - Sichern Sie sich ab, indem Sie einen angeblichen Vertragsabschluss widerrufen und wegen arglistiger Täuschung anfechten. Verbraucherzentralen bieten dazu Musterschreiben an. Diese gibt es in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen sowie im Internet (www.verbraucherzentrale.de). - Kontrollieren Sie mindestens einmal im Monat Ihre Kontoauszüge und Ihre Telefonrechnung. - Lassen Sie unberechtigte Abbuchungen von Ihrer Bank oder Sparkasse rückgängig machen. Abbuchungen können Sie innerhalb einer bestimmten Frist problemlos widersprechen. Wenden Sie sich zudem unverzüglich an Ihren Bankberater. - Teilen Sie Ihrem Telefonanbieter schnellstmöglich mit, welche Forderung unberechtigt ist. Dieser hat dann eventuell noch die Möglichkeit, nur den berechtigten Teil des Rechnungsbetrags einzuziehen. Ist bereits eine Abbuchung über den gesamten Betrag erfolgt, sollten Sie dieser bei Ihrem Geldinstitut widersprechen und dann nur den berechtigten Teil der Telefonrechnung begleichen. - Unberechtigte Lastschrifteinzüge können den Tatbestand des Betrugs gemäß § 263 Strafgesetzbuch erfüllen. Erstatten Sie im Zweifel Anzeige bei der Polizei.

Lüneburg - Kontrollen in Sachen Tuning

In den Abendstunden des 27.03. wurden mehrere Pkw im Stadtgebiet Lüneburg bezüglich möglicher Bauartveränderungen kontrolliert. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße wurde festgestellt, dass der 25-jährige Fahrer eines Pkw BMW ein geändertes Fahrwerk verbaut hatte, welches nicht eingetragen wurde. Ein weiterer 23-jähriger Fahrer eines Pkw Audi wurde in der Horst-Nickel-Straße kontrolliert. Bei diesem konnten Unstimmigkeiten mit seinen verbauten Fahrwerksfedern festgestellt werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Bardowick - Pkw auf Parkplatz touchiert - Verursacher flüchtet - Hinweise Am 27.03. zwischen 13:45 und 14:00 Uhr wurde ein geparkter Pkw Opel Corsa auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke mit dem Opel Corsa, sodass dieser beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete in der Folge. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Räuberischer Diebstahl im Drogeriemarkt Am Morgen des 28.03. kam es in einem Ladengeschäft in der Grapengießerstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Eine unbekannte männliche Person entwendete mehrere Parfums und steckte diese in eine Tasche. Daraufhin passierte er den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Durch einen Mitarbeiter wurde der Diebstahl bemerkt und die Person festgehalten. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Dieb flüchtete ohne Diebesgut in Richtung Am Sande. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung an Grundschule - Hinweise Zu einer Sachbeschädigung kam es zwischen dem 27.03. und dem 28.03. an einer Grundschule im Ostpreußenring. Unbekannte warfen vermutlich mit Steinen ein Fenster des Schulgebäudes ein. Ein Eindringen erfolgte nach ersten Erkenntnissen nicht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Soderstorf - Pkw kollidiert mit Pedelec-Fahrer Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 28.03. gegen 07:30 Uhr im Bereich der Kreisstraße 45 zwischen Evendorf und Soderstorf. Eine 63-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda befuhr die K45 in Richtung Soderstorf. Vermutlich aufgrund tiefstehender Sonne erkannte sie einen vor ihr fahrenden 26-jährigen Pedelec-Fahrer nicht, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 26-Jährige wurde durch den Aufprall in einen Straßengraben geschleudert und erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg - Beschuldigte und Zeugen nach Bedrohung gesucht Zu einer Bedrohung und Beleidigung kam es in den Nachmittagsstunden des 26.03. im Bereich der Roten Straße in der Lüneburger Innenstadt. Zwei unbekannte Männer verhielten sich gegen 17:00 Uhr nach Zeugenangaben gegenüber einer Mutter mit ihren Kindern unhöflich. Aus diesem Grund wurden sie von einem 40-Jährigen auf ihr Verhalten angesprochen. Dieser wurde daraufhin durch die Männer beleidigt und auch bedroht. Sowohl die Mutter mit ihren Kindern, als auch die beiden Verursacher entfernten sich in der Folge vom Ereignisort. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, zu melden.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - mit durchdrehenden Reifen auf Parkplatz - Kollision mit Pkw - kein Führerschein

Mit durchdrehenden Reifen meinte ein 34 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes CLS in den Morgenstunden des 27.03.23 vom Parkplatz der Sparkasse in der Jeetzelallee "düsen" zu müssen. Aufgrund der Fahrweise des Mannes "brach" gegen 10:30 Uhr das Heck des Mercedes aus, so dass der 34-Jährigen gegenlenkte und mit einem entgegenkommenden Pkw Ford einer 36-Jährigen kollidierte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Verletzt wurde niemand. Der 34-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Dannenberg, OT. Soven - Pkw auf Wanderparkplatz aufgebrochen - Rucksack und Handtasche mitgenommen

Einen auf dem Wasserwander-Rastplatz in Soven abgestellten Pkw VW Golf aus Hessen brachen Unbekannte in den Nachtmittagsstunden des 27.03.23 zwischen 15:00 und 16:00 Uhr auf. Die Täter hatten ein Fenster zerstört und sich aus dem Innenbereich vom Beifahrersitz einen Rucksack sowie eine Handtasche greifen können. Parallel verschwanden diverse persönliche Papiere, Karten sowie ein Smartphone, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lemgow, OT. Schweskau - Osterfeuerhaufen in Brand gesetzt

Den auf einer Grünfläche in der Schulstraße in Schweskau bereits aufgehäuften Osterfeuerhaufen setzten Unbekannte in den späten Abendstunden des 27.03.23 gegen 23:30 Uhr mit einer Öl-Mischung in Brand. Die Feuerwehr war im Einsatz. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Schornsteinbrand

Zu einem sog. Schornsteinbrand in einem Wohnhaus im Fasenweg kam es in den späten Abendstunden des 27.03.23. Die Feuerwehr war gegen 23:00 Uhr im Löscheinsatz. Zu größeren Schäden kam es nicht.

Uelzen

Rosche - winterglatt - Pkw überschlägt sich - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Toyota Yaris in den frühen Morgenstunden des 28.03.23 auf der Bundesstraße 493 zwischen Rosche und Rätzlingen. Die junge Frau war aufgrund winterglatter Fahrbahn gegen 05:30 Uhr ins Schleudern geraten, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.500 Euro.

Bad Bevensen - Ladendieb klaut, beleidigt und spuckt

Mehrere Artikel im Wert von gut 45 Euro wollte ein 59-Jähriger in den Abendstunden des 27.03.23 bei einem Discounter in der Medinger Straße "mitgehen" lassen. Ein Kunde beobachtete den bereits polizeilich bekannten 59-Jährigen gegen 20:00 Uhr dabei und machte die Mitarbeiter des Marktes auf den Mann aufmerksam. Der 59-Jährige verließ trotzdem mit der Ware den Markt, wurde durch den Zeugen kurz angesprochen, woraufhin der 59-Jährige diesen beleidigte und bespuckte. Die alarmierte Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen den Mann ein.

Bad Bevensen - Baucontainer aufgebrochen - Werkzeug mitgenommen

Einen in der Sebastian-Kneipp-Straße aufgestellten Baucontainer brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 24. und 27.03.23 auf. Die Täter öffneten gewaltsam ein Vorhängeschloss und erlangten Werkzeuge aus dem Container. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bad Bodenteich/Uelzen/Füssen - "WhatsApp- und SMS-Betrug erfolgreich" - fast 2.000 und 7.000 Euro überwiesen - Polizei mahnt und weist auf Präventions-Serie hin

Auf die aktuell gängige "WhatsApp-Betrugsmasche" fiel ein "Mitte-50-Jähriger" Ende letzter der Woche aus der Region Bad Bodenteich/Uelzen rein und überwies Betrügern (seinem angeblichen Sohn) fast 2.000 Euro. Der Mann war per WhatsApp-Nachricht durch seinen angeblichen Sohn angeschrieben worden. Nach dem üblichen Chatverlauf (neue Handynummer aufgrund defektem Handy) ließ der Mann sich zu einer Überweisung bewegen. Erst danach bemerkte er den Betrug. Die Polizei ermittelt.

Ähnliches "Schicksal" ereilte eine 60-Jährige aus Füssen (Bayern). Auch diese erhielt eine SMS ihrer angeblichen Tochter, da auch hier das Handy defekt sein. Insgesamt wies die Frau einen Betrag von fast 7.000 Euro an; wandte sich dann mit Hilfe ihrer Angehörigen, die im Landkreis Uelzen leben an die Polizei.

"Wären beiden doch vorher zum Friseur in der Region Lüneburg/Uelzen gegangen!"

(...)

Friseurinnungen und Polizei: "Gemeinsam gegen Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co". "Die Polizei geht zum Friseur"

Gemeinsam mit den Innungen "Lüneburg" und "Lüneburger Heide" und ihren mehr als 60 angeschlossenen Friseursalons geht die Polizei-Prävention seit März neue Wege und möchte während des Haareschneidens, Frisierens oder bei der Dauerwelle gerade ältere Menschen erreichen und sensibilisieren, die über die klassischen Medien oder auch Socialmedia- und Messenger-Angebote nicht erreicht werden können. Neben dem klassischen Gespräch über die gängigen Betrugsmaschen, auch durch die Friseurinnen und Friseure, setzen die Verantwortlichen auf Plakate, Flyer und spezielle Terminzettel mit Präventionshinweisen, die bis zum nächsten Friseurbesuch in den Haushalten der Menschen landen. Der Clou dabei ist, dass diese Terminzettel erfahrungsgemäß zu Hause an exponierten Plätzen wie der Pinnwand, am Telefon oder in der Küche gut sichtbar aufbewahrt werden, dort mehrere Wochen (bis zum nächsten Termin) verbleiben und für "den Fall der Fälle" gut sichtbar sind.

"Prägnante Verhaltensempfehlungen und Warnhinweise! - Mitmachen und darüber sprechen!"

Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagne bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht:

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen.

Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf Plattdeutsch.

Mit der Aufforderung "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen!" appellieren die Verantwortlichen zum Mitmachen und darüber sprechen, um zu weiteren Zielgruppen vorzudringen und damit die Präventionskampagne zum Seniorenbetrug verstärken. Gerade für den familiären Bereich gilt: "Es ist Ihr Erbe, welches an die falschen Hände gerät!"

Hintergrund:

Für ihre Kreativität und immer wieder neuen Ideen und Wegen in der Präventionsarbeit ist die Polizei in Nord-Ost-Niedersachsen überregional bekannt.

Betrugsmaschen wie "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" sind bundesweit und auch in der Region allgegenwärtig. Fast täglich versuchen professionelle Tätergruppe insbesondere ältere Menschen "über's Ohr zu hauen". Allein in den letzten zwölf Monaten registrierte die Polizei in den Landkreisen Lüneburg, Lüchow-D. und Uelzen mehr als 1.000 Fälle mit einem Schaden von mehreren hunderttausend Euro.

In der Präventionsarbeit informiert die Polizei seit Jahren über verschiedenste Kommunikationsebenen und -plattformen adressatengerecht die Bürgerinnen und Bürger. Dabei werden verschiedene Netzwerkpartner gewählt und neben den klassischen Methoden auch immer wieder neue und innovative Plattformen genutzt. Dabei waren nicht nur die Plakat- und Flyer-Kampagnen, sondern auch die designten Kampagnen-Busse oder die persönlichen Seniorenbriefe/ -pakete für alle mehr als 20.000 Lüneburgerinnen und Lüneburger über 70 Jahre, bereits ein voller Erfolg.

Bereits im Herbst 2022 startete die Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen die Plakataktion "Nicht mit mir!", die mit ihren vier Präventionsmotiven Basis für verschiedenste weitere Aktionen war. Neben weiteren Plakaten und bebilderten Warnhinweisen, die in verschiedensten öffentlichen Einrichtungen oder auf Displays im ÖPNV zu sehen sind, startete die Polizei im Dezember eine erfolgreiche Aktion mit kurzen bebilderten Warnhinweisen und Infos für Messenger-Dienste und -Gruppen, um nicht nur Seniorinnen und Senioren über Messenger-Dienste zu erreichen. Egal ob es die Gruppe des Kegelclubs, der Fußballmannschaft, der Schulklasse des Kindes oder auch der Familie war: die bebilderten Warnhinweise zu den Themen "WhatsApp-Betrug, Enkeltrick, Schockanrufe und Falsche Polizeibeamte" liefen "rauf&runter".

Bundesweit erstmalig weitet die Polizei die Präventionskampagne nun ab dem Monat März auch auf die Friseure der Region aus und arbeitet hier Hand in Hand mit den Friseur-Innungen Lüneburg und Lüneburger Heide mit ihren mehr als 60 organisierten Friseursalons und -läden in den Landkreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen. Gemeinsam mit den Innungen und ihren angeschlossenen Friseuren möchte die Polizei während des Haareschneidens, Frisierens oder bei der Dauerwelle gerade ältere Menschen erreichen und sensibilisieren, die über die klassischen Medien oder auch Socialmedia- und Messenger-Angebote nicht erreicht werden können. Neben dem klassischen Gespräch über die Betrugsmaschen, auch durch die Friseurinnen und Friseure, setzen die Verantwortlichen auf Plakate, Flyer und spezielle Terminzettel mit Präventionshinweisen, die bis zum nächsten Friseurbesuch in den Haushalten der Menschen landen.

Unterstützt wird die bundesweit einmalige Aktion, die in allen drei Landkreisen der Polizeiinspektion läuft durch die beiden Friseurinnungen Lüneburg und Lüneburger Heide, LünePlatt und der Signal Iduna-Versicherung.

Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise auch zum Weiterleiten über den Messenger oder den Sozialen Medien befinden sich als download auch auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/

oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

