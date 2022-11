Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwelbrand in einem Mehrfamilienhaus aufgrund einer Kerze

Boizenburg (ots)

Am 19.11.2022 kam es gegen 23:40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Ortschaft Schwartow bei Boizenburg zu einem Schwelbrand. Durch eine unbeaufsichtigte Grabkerze in einem Abstellraum begannen die Deckenpaneele zu glimmen, wodurch eine Rauchentwicklung entstand. In diesem Raum befand sich kein Rauchmelder. Das Ausbrechen eines Feuers konnte durch die Mieter vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verhindert werden. Gleichwohl zog der Rauch in eine darüber liegende Nachbarwohnung. Dadurch wurden zwei dort befindliche Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Gegen die Mieter wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei nimmt diesen Sachverhalt zum Anlass, die Bürger auch aufgrund der bevorstehenden Weihnachtszeit auf einen sachgemäßen Umgang mit Kerzen u. ä. Utensilien hinzuweisen. Michael Ringelmann Polizeikommissar Polizeirevier Boizenburg

