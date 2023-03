Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Boxberg: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am helllichten Tage brachen bislang unbekannte am Dienstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Boxbergring ein und entwendeten einen Tresor. Der oder die Täter verschafften sich dabei über das Aufbrechen eines Türschlosses Zutritt in die Wohnung, welche sich in den oberen Stockwerken befindet. Anschließend wurden alle Zimmer durchsucht und ein über 100 KG schwerer Tresor samt Inhalt entwendet. Wie die Täter vorgingen untersucht derzeit die Ermittlungsgruppe Eigentum. Neben Bargeld soll sich auch Schmuck im Safe befunden haben, weshalb von einem Diebstahlsschaden von mehreren tausend Euro ausgegangen wird. Zeuge, die möglicherweise Verdächtiges im Zeitraum von 8 Uhr bis 16 Uhr beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden.

