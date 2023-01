LPI-G: Winterdienstfahrzeug kommt von der Fahrbahn ab

Altenburg (ots) - Altenburg: Im Zeitraum vom 17.01.-18.01.2023 versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Frauenfelsstraße einzudringen. Zum Glück gelang es den Einbrechern nicht. Allerdings verursachten sie Sachschaden an der Tür und am Schloss. Seitens der Altenburger Polizei wurden die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können oder den Vorgang möglicherweise gesehen haben, werden gebeten ...

mehr