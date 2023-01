Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Greiz: Gestern (18.01.2023), gegen 18:40 Uhr, befuhren die 16-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades Simson und der 20-jährige Fahrer eines Pkw Audi die August-Bebel-Straße in Richtung Reichenbach. An einer Kreuzung mit Ampelregelung mussten beide Fahrzeugführer bremsen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Pkw auf das Krad auf. Durch den Unfall wurde die Kradfahrerin verletzt und musste in eine medizinische Einrichtung gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

