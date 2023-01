Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolg für Betrüger

Gera (ots)

Gera: Mit der bereits polizeibekannten Masche gelang es am gestrigen Tag (18.01.2023) unbekannten Betrügern, sich von einem Seniorenpaar aus Gera mehrere Tausend Euro zu erschleichen. So fingierten sie einen finanziellen Notfall eines nahen Verwandten und baten per Messenger-Dienst um Überweisung von diversen Geldbeträgen. Im guten Glauben der finanziellen Notlage Abhilfe zu verschaffen überwiesen sie das Geld. Erst im Nachgang bemerkte man den Betrug.

Aus gegebenen Anlass möchte Sie die Polizei daher noch einmal sensibilisieren:

Die Betrüger kontaktieren ihre Opfer in der Regel via "Whatsapp". Die Nachricht wird dabei von einer den Opfern unbekannten Telefonnummer versendet. In der Folge geben sich die Täter als Sohn, Tochter oder Enkel aus und vermitteln den Geschädigten, dass sie in finanzielle Schieflage geraten sind. Die Täter verfolgen das Ziel, im weiteren Gesprächs- bzw. Chatverlauf das Vertrauen ihrer Kontaktperson zu gewinnen um letzten Endes an Geld zu kommen.

In der Hoffnung dem Sohn, der Tochter oder gar dem Enkel zu helfen, wird der Aufforderung zur Geldüberweisung gefolgt. Das Geld ist selbstverständlich weg !

Daher:

- Seien Sie bei Geldforderungen am Telefon stets skeptisch! - Überprüfen Sie die Richtigkeit hinsichtlich der Angaben zur angeblich "neuen Telefonnummer"! - Halten Sie Rücksprache mit Ihren Angehörigen! - Überprüfen Sie immer die Zahlungsaufforderung via Messenger-Diensten! - Sollten Sie Opfer einer Betrugsmasche geworden sein, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle!

Weitere Informationen finden Sie unter: https:www.polizei-beratung.de/startseite -und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

(RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell