Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 10 Kellerabteile aufgebrochen

Gera (ots)

Gera: Im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Rothe-Straße in Gera hielten sie sich auf - die bislang unbekannten Einbrecher. Zwischen dem 17.01.2023 und dem 18.01.2023 verschafften sie sich demnach unberechtigt Zugang zu dem Keller und brachen in der Folge insgesamt 10 Kellerabteile auf. Was sie letztlich gestohlen haben, ist derzeit noch unklar. Die Geraer Polizei ermittelt zum Einbruchsgeschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

