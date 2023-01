Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Pkw-Fahrer verletzten sich bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Weida: Am gestrigen Mittwoch, den 18.01.2023, gegen 08:05 Uhr, befuhren eine 61-jährige VW Fahrerin und ein 47-jähriger Skoda Fahrer die Bundesstraße 92 in Richtung Bundesstraße 175, um hier nach rechts in Richtung Burkersdorf abzubiegen. Die VW Fahrerin musste verkehrsbedingt anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der andere Pkw auf. Durch den Unfall wurden beide Kraftfahrer verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

