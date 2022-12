Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Dieb stiehlt Schmuck aus Wohnhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken, Butenwall;

Tatzeit: 07.12.2022, 15.30 Uhr;

Goldschmuck erbeutet hat ein Unbekannter am Mittwoch bei einem Diebstahl in Borken. Der Täter gelangte vermutlich durch eine offene Garage gegen 15.30 Uhr in das Haus am Butenwall. Eine Bewohnerin überraschte den Mann im Hausflur - nach einem Wortwechsel entfernte er sich. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass Schmuckstücke fehlten. Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, normale Figur, dunkler Teint, dunkle Haare und bekleidet mit einer blauen Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell