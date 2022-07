Polizeipräsidium Ulm

Unfall beim Abbiegen

Links statt rechts gefahren und Vorfahrt missachtet: Zwei Gründe für einen Unfall in Giengen.

Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Motorrad des Herstellers Roadwin in der Schulstraße in Richtung Sportanlagen. An einer Einmündung zwischen dem Amselweg und der Wallersteinstraße bog zur selben Zeit ein 19-Jähriger mit einem Fiat nach links in die Schulstraße ein.

Er fuhr zwar wohl falsch am linken Fahrbahnrand, hatte jedoch Vorfahrt. Diese beachtete der 46-Jährige nicht. Es kam zum Unfall. Dabei erlitt der 46-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf 4.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Was besagt das Rechtsfahrgebot? Das Gebot besagt, immer möglichst weit rechts zu fahren, jedoch nicht den Abstand von etwa einem Meter zum Fahrbahnrand zu unterschreiten. Bei einem Verstoß drohen Punkte in Flensburg und ein Bußgeld.

