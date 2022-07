Polizeipräsidium Ulm

Unachtsam im Verkehr

Bei einem Unfall am Montag auf der B30 in Ulm erlitt eine 30-Jährige leichte Verletzungen.

Gegen 15 Uhr fuhr eine 30-Jährige mit ihrem Opel auf der B30 von Biberach Richtung Ulm. An der Anschlussstelle Ulm-Wiblingen auf die Wiblinger Allee musste sie verkehrsbedingt abbremsen.

Dies bemerkte ein 54-Jähriger in seinem Subaro wohl zu spät. Er fuhr auf den Opel auf. Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin des Opel leichte Verletzungen. Sie wurde durch Rettungskräfte an der Unfallstelle versorgt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf 5.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

