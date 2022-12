Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Elektroroller entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken, Pröbstingsee;

Tatzeit: 06.12.2022, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr;

Einen E-Scooter gestohlen haben Unbekannte am Dienstag in Borken-Gemen. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Pröbstingsee verschlossen abgestellt, wo es zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr zu dem Diebstahl kam. Die Täter erbeuteten den schwarz lackierten Roller der Marke Xiaomi. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell