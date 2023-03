POL-MA: Mannheim: Polizeihubschrauber bei der Suche nach vermisster Person im Einsatz - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) - Bereits kurz vor 20 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Brand in einem Einfamilienhaus in Mannheim-Seckenheim, in der Straße am Römerbrunnen informiert. Im Rahmen der Brandbekämpfung gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr einen Bewohner aus dem Gebäude zu retten. Dieser wird zurzeit durch ...

mehr