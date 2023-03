Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Brand in einem Einfamilienhaus - eine Person durch Feuerwehr gerettet; PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Bereits kurz vor 20 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Brand in einem Einfamilienhaus in Mannheim-Seckenheim, in der Straße am Römerbrunnen informiert. Im Rahmen der Brandbekämpfung gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr einen Bewohner aus dem Gebäude zu retten. Dieser wird zurzeit durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr ist nach wie vor im Einsatz und aktuell noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Wie es zu dem Brandausbruch kam, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

