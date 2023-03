POL-MA: Leimen/St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen!

Leimen (ots) - Am Sonntag, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine Renault Clio Fahrerin in Leimen die Judenchaussee in Richtung Leimen. Hinter ihr befand sich der Fahrer eines Citroen, welchem die Fahrt der Pkw-Fahrerin zu langsam war. Er überholte diese und gestikulierte auf ihrer Höhe wild, so dass er fast in das ...

mehr