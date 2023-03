Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Fahrradfahrer verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 7.35 Uhr wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Handschuhsheimer Landstraße verletzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord sucht Zeugen.

Der 55-jährige Zweiradfahrer fuhr auf dem Radweg in Richtung Blumenstraße, wo er nach links abbiegen wollte. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Ford Focus überholte den Fahrradfahrer dabei so knapp, dass der 55-Jährige entgegen lenken musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam der Mann zu Fall und wurde verletzt. Der Autofahrer mit Ludwigsburger Zulassung entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221 45690 an die Ermittler zu wenden.

