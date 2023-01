Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entkommen unerkannt

Königslutter (ots)

Königslutter, Bornum, Katthagen

14.01.2023, 18.00 Uhr bis 23.45 Uhr

Unbekannte Täter nutzten am Samstagabend die Abwesenheit eines Hausbesitzers in der Straße Katthagen in Bornum aus, um in das Einfamilienhaus einzubrechen. Im Anschluss konnten sie mit ihrer Beute unerkannt entkommen.

Der Hausbesitzer hatte sein Grundstück am frühen Samstagabend verlassen. Als er gegen Mitternacht zurückkam, stellte er fest, dass die Räume in seinem Haus offensichtlich durchsucht und Bargeld gestohlen worden waren. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme bemerkte der Hausbesitzer eine aufgebrochene Terrassentür.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

