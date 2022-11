Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz - Zwei Fußgänger angefahren

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Eilpe wurden am Samstagnachmittag (19.11.2022) zwei Personen leicht verletzt. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 53-jähriger Hagener mit seinem blauen Dacia über den Parkplatz eines Supermarktes in der Eilper Straße. Als er dort in eine freie Parklücke einparken wollte, übersah er aus bislang ungeklärter Ursache zwei Fußgänger. Es kam zu einer Kollision mit dem 38-jährigen Hagener und der 40-jährigen Hagenerin. Dabei verletzten sich beide leicht, mussten aber an der Unfallstelle nicht rettungsdienstlich behandelt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell