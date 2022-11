Polizei Hagen

POL-HA: Mann ohne Führerschein fährt unter Drogeneinfluss durch Hagen

Hagen (ots)

Am 18.11.2022 um 03.45 Uhr hielt eine Streifenwagenbesatzung einen Kleintransporter an der Herdecker Straße an. Bei der Kontrolle begründete sich der Verdacht, dass der 34-jährige Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der Mann konnte auch keinen Führerschein vorweisen. Er musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde eine Anzeige erstattet. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

