POL-KN: (Singen/ Lkr Konstanz) Rollstuhlfahrer verletzt sich schwer (29.06.2022)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Rollstuhlfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Georg-Fischer-Straße. Eine 26-Jährige fuhr gegen 16:00 Uhr mit einem Renault Master die Georg-Fischer-Straße vom Bauhaus kommend in stadteinwärtige Richtung. An der Einmündung zur Robert-Gerwig-Straße muss sie wegen einer roten Ampel bremsen, weshalb ein 86-jähriger Mitfahrer aus dem im Wagen gesicherten Rollstuhl zu Boden fiel und sich schwer verletzte. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Am Renault entstand kein Sachschaden.

