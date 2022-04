POL-SN: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Verkehrsunfall mit Sachschaden nach vorheriger Beleidigung in Schwerin

Schwerin (ots) - Am 16.04.2022 fand in der Landeshauptstadt Schwerin der alljährlich wiederkehrende Ostermarsch, organisiert vom Friedensbündnis Schwerin, statt. In der Spitze wurden ca. 200 Teilnehmer gezählt, die sich in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf einer Aufzugsstrecke im Bereich der Innenstadt bewegten. Die Versammlung verlief störungsfrei. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle ...

mehr