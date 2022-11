Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Hagen (ots)

In den Abendstunden des 19.11.2022 kam es im Bereich des Bahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Rahmen der Ermittlungen trafen eingesetzte Polizeibeamte auf einen 45 Jahre alten alkoholisierten Beteiligten, der sofort aggressiv auftrat und weitere Straftaten ankündigte. Er wurde letztlich zur Verhinderung weiterer Übergriffe in Gewahrsam genommen, was der renitente Mann jedoch gar nicht akzeptieren wollte. Er beleidigte mehrfach die Beamten, sperrte sich gegen die Maßnahme und griff sogar nach der Waffe eines Polizisten. Das alles half jedoch nichts und eine verständigte Richterin bestätigte, dass der Mann seinen Rausch in einer Zelle des Polizeigewahrsams ausschlafen musste. Zudem wurden ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

