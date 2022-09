Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressmeldung der PI Diepholz vom 17.09.2022

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Trunkenheitsfahrt In Diepholz wurde ein auf der Schlesierstraße fahrender 27-jähriger Mann mit seinem PKW am Samstag, gegen 02:00 Uhr, angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, daß der Mann nicht unerheblich unter Alkoholeinfluß stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt sowie die Weiterfahrt untersagt.

PK Syke

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Die 56 jährige Geschädigte aus Twistringen parkt am Freitag, den 16.09.2022, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr, ihren silberfarbenen PKW VW Golf vorwärts in einer Parklücke, auf dem Parkplatz des Combi-Markt in Twistringen. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchiert mit seinem PKW und verursacht einen Schaden hinten links an dem geparkten PKW. Im Anschluss entfernt sich der/die Fahrzeugführer/-in unerlaubt vom Unfallort. Es entstand an dem geschädigten Fahrzeug ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Wer etwas zu dem Zeitpunkt am Unfallort beobachtet hat, melde sich gern bei der Polizei Twistringen (04243/970570) oder bei der Polizei Syke (04242/9690).

PK Weyhe

1.

Einbruch in Einfamilienhaus in Weyhe Am 16.09.2022 gegen 20:45 Uhr kam es in Kirchweyhe in der Dr.-Willms-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter gelangten gewaltsam durch die Terrassentür in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde ein Mobiltelefon sowie Bargeld entwendet.

2.

Raub am Bahnhof Kirchweyhe Am 16.09.2022 gegen 18:50 Uhr wurde einem 13-Jährigen eine Umhängetasche entrissen, während er auf dem Bahnsteig wartete. Die beiden männlichen Täter flüchteten folgend unerkannt über die Bahngleise in Richtung Leeste. Das Opfer blieb unverletzt.

Hinweise bitte an die Polizei Weyhe unter 0421/80660

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek,POK --- WDL ---

