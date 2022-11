Polizei Hagen

POL-HA: Raub auf Boeler Tankstelle - Drei unbekannte Täter bedrohen 51-Jährige mit Schusswaffen und nehmen Tageseinnahmen an sich

Hagen-Boele (ots)

Drei bislang unbekannte Täter forderten am Freitagabend (18.11.2022) in einer Tankstelle in Boele unter Vorhalt von Schusswaffen eine 51-jährige Mitarbeiterin zur Herausgabe der Tageseinnahmen auf. Gegen 20.50 Uhr wollte die Frau den Geschäftsraum der Tankstelle in der Kabeler Straße kurz verlassen, um einer Tätigkeit im Außenbereich nachzugehen. Aus Richtung der Auffahrt zum Parkdeck des angrenzenden Geschäftes kamen dabei die drei Unbekannten auf sie zu. Zwei von ihnen hielten Schusswaffen in den Händen und richteten diese auf die 51-Jährige. Ein Täter drängte die Mitarbeiterin dabei zurück in den Verkaufsraum und sagte "Geld". Der zweite bewaffnete Mann folgte ihnen, während der dritte Täter an der Tür stehen blieb. Hinter der Verkaufstheke nahm der erste Unbekannte dann eine bislang unbekannte Summe Bargeld an sich. Im Anschluss flüchteten alle drei Täter zu Fuß in Richtung Bathey. Die 51-Jährige blieb unverletzt. Sie sagte den Polizeibeamten, dass alle drei Männer zwischen 20 und 25 Jahren alt und dunkel gekleidet waren. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Beamte der Kriminalpolizei übernahmen noch am Tatort die weiteren Ermittlungen wegen des schweren Raubes. Zeigen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

