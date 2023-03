POL-LG: ++ weitere Ermittlungen gegen den Uelzener Tankstellenräuber ++ Vielzahl von mehr als 30 weiteren Straftaten wegen Diebstahls, einer Serie von Kfz-Kennzeichen-Diebstählen, Sachbeschädigungen, Verstöße

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ weitere Ermittlungen gegen den Uelzener Tankstellenräuber ++ Vielzahl von mehr als 30 weiteren Straftaten wegen Diebstahls, einer Serie von Kfz-Kennzeichen-Diebstählen, Sachbeschädigungen, Verstöße gegen das Waffengesetz, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Tankbetrug, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie diversen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ++

Uelzen/Wittingen/Wolfsburg

Nach der Festnahme des Uelzener Tankstellenräubers am 24.03.23 hatte das Amtsgericht noch am selben Tage den bereits erwirkten Haftbefehl gegen den jetzt 22 Jahre alten Uelzener bestätigt. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Lüneburg überstellt. Neben dem Tankstellenraub in den Abendstunden des 21.03.23 in Uelzen (siehe Pressemitteilungen v. 22. und 24.03.23) ist der junge Mann noch wegen einer Vielzahl weiterer Straftaten der jüngsten Vergangenheit in der Region im Fokus der Polizei. Die Uelzener Ermittler können dem 22-Jährigen nach einer Haftentlassung Anfang Februar 2023 gut 30 weitere Straftaten in der Region zuordnen.

Dazu gehören verschiedene Diebstahlsdelikte, eine Serie von Kfz-Kennzeichen-Diebstählen in der Region Uelzen, Sachbeschädigungen, Verstöße gegen das Waffengesetz (u.a. Führen einer Schreckschusswaffe), Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Tankbetrug, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie diverse Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Darüber hinaus ist der Uelzener auch dringend tatverdächtig für einen Einbruchdiebstahl bei einem Hofladen in Oetzen am 12.03.23 sowie in das Sommerbad in Stadensen (18.-20.03.23). Parallel verletzte der 22-Jährige am 20.03. grundlos einen 19-Jährigen mit einem sog. Kubota in Uelzen am Handgelenk (siehe zu allen Taten auch die Pressemitteilungen).

Im Rahmen der Festnahme des 22-Jährigen durch Fahndungskräfte der Polizei Gifhorn in der Region Wittingen am 24.03.23 wurden auch geringe Mengen an Betäubungsmittel sowie ein Pkw festgestellt, den der 22-Jährige vermutlich mit dem erbeuteten Bargeld aus dem Tankstellenraub gekauft hatte. An diesem Pkw befanden sich wieder zuvor in der Nacht zum 23.03.23 in Wolfsburg gestohlene Kfz-Kennzeichen, so dass die Uelzener Ermittler parallel mit den Kollegen aus Gifhorn und Wolfsburg weitere Taten prüfen.

