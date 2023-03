Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuche reißen nicht ab

Apolda (ots)

Auch am 07.03.2023 erreichten die Polizei in Apolda 7 neue Meldungen zu Einbruchsversuchen in Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern im gesamten, inneren Stadtgebiet Apolda. Ein Unbekannter Täter versuchte erneut Hauseingangstüren aufzuhebeln. Der Versuch blieb zum Glück erfolglos, dennoch wurden die Hauseingangstüren der Häuser und Wohnungen durch den Einbrecher beschädigt, weshalb teilweise erhebliche Schäden entstanden. Die Polizei ermittelt und bittet eindringlich die Bevölkerung um besondere Aufmerksamkeit und Meldung von verdächtigen Personen an die Polizeiinspektion Apolda unter (Tel.: 03644/541- 0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell