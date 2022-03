POL-F: 220322 - 0314 Frankfurt-Innenstadt: Die Frankfurter Polizei sucht nach Zeugen

Frankfurt (ots) - (la) Ein 32-jähriger Mann hielt sich am Montag, den 21. März 2022, gegen 13:30 Uhr, in der Frankfurter Innenstadt an der Hauptwache auf. Dort wurde er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen, der nach einer Bahnverbindung fragte. Während der Unterhaltung habe ihn ein Mann angerempelt. Kurz nachdem beide Personen weg waren bemerkte er, dass ihm ...

mehr