LPI-J: Im unwegsamen Gelände zerstört

Am Montag wurde bekannt, dass in gleich zwei Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Merseburger Straße eingebrochen wurde. Die unbekannten Täter wirkten gewaltsam auf die Schließvorrichtung ein und öffneten so die Kellerverschläge. Entwendet wurden eine Drohne und Werkzeug. Angaben zur Schadenshöhe oder zum Sachwert liegen nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

