POL-NMS: 230127-2-pdnms Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung in Altenholz gesucht

Neumünster (ots) - Am 26.01.2023 gegen 17.10 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen telefonisch beim Polizeinotruf, alle gaben an, dass sie Schüsse aus einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße in Neumünster wahrgenommen hätten. Später stellte sich heraus, dass es sich um Softairwaffen gehandelt hatte, verletzt wurde hierbei niemand. Zunächst musste die Polizei ...

mehr