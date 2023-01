Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230127-1-pdnms Schüsse aus Mehrfamilienhaus in Neumünster gemeldet

Neumünster (ots)

Am 26.01.2023 gegen 17.10 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen telefonisch beim Polizeinotruf, alle gaben an, dass sie Schüsse aus einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße in Neumünster wahrgenommen hätten. Später stellte sich heraus, dass es sich um Softairwaffen gehandelt hatte, verletzt wurde hierbei niemand.

Zunächst musste die Polizei jedoch von scharfen Waffen ausgehen, insgesamt acht Streifenwagenbesatzungen begaben sich zum Tatort. Nachdem das Haus umstellt war, konnten die Beamten relativ schnell die Wohnung im Mehrfamilienhaus ausfindig machen, aus der geschossen wurde.

In der Wohnung hielten sich zu diesem Zeitpunkt vier Erwachsene und vier Kinder auf. Auf den Vorfall angesprochen, gaben zwei der Erwachsenen auch an, dass sie zwei Softairwaffen in der Wohnung haben. Diese wurden dann auch freiwillig an die Einsatzkräfte übergeben und dann sichergestellt.

Gegen die beiden männlichen Besitzer der Softairwaffen wird jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Schießen außerhalb von Schießstätten gefertigt.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell