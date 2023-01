Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230123-1-pdnms Spritztour in Schillsdorf endet am Baum

Schillsdorf ( Kreis Plön ) (ots)

Am 20.01.2023 gegen 22.20 Uhr hatte ein 15 jähriger junger Mann aus Bönebüttel eine ziemlich dumme Idee, er machte mit dem Auto seines Vaters ein Spitztour und verunfallte hierbei an einem Baum auf der Kreisstraße An der Bahn in Schillsdorf, Glück im Unglück, er wurde hierbei nicht verletzt, der VW seines Vaters wurde dabei aber stark beschädigt, es entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

Der junge Mann hatte zuvor mit Freunden gefeiert und auch Alkohol getrunken, gegen 22.20 Uhr nutzte er die Gelegenheit aus, dass seine Eltern nicht zuhause waren und nahm sich dann den Autoschlüssel für den VW und fuhr alleine auf der Kreisstraße Richtung Bokhorst.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf der Straße An der Bahn von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Er konnte unverletzt aus dem Fahrzeug steigen und flüchtete anschließend zu Fuß nach Hause, wo er schließlich von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen werden konnte.

Dem 15 jährigen Unfallfahrer wurde am 1. Polizeirevier Neumünster eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und ohne erforderliche Fahrerlaubnis, dass Fahrzeug musste von einem Abschlepper geborgen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell