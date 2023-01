POL-NMS: 230123-3-pdnms Reizgassprühgerät von Schülern in der Aula Wilhelm-Tanck-Schule eingesetzt

Schillsdorf ( Kreis Plön ) (ots) - Am 20.01.2023 gegen 22.20 Uhr hatte ein 15 jähriger junger Mann aus Bönebüttel eine ziemlich dumme Idee, er machte mit dem Auto seines Vaters ein Spitztour und verunfallte hierbei an einem Baum auf der Kreisstraße An der Bahn in Schillsdorf, Glück im Unglück, er wurde hierbei nicht verletzt, der VW seines Vaters wurde dabei aber stark beschädigt, es entstand ein Sachschaden von ...

