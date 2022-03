POL-FR: Brand in Metzgerei

Freiburg (ots) - Freiburg - Am 28.02.2022 ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Innenstadt, bei dem eine Passagierin einer Straßenbahn verletzt wurde. Diese befand sich in der Straßenbahnlinie 1 in Fahrtrichtung Bertoldsbrunnen. In der Salzstraße, auf der Höhe des Landgerichts, trat plötzlich ...

mehr