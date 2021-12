Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Einbruchsversuch

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 07.12.2021 gegen 00:30 Uhr kam es in der Bruchstraße in Ellerstadt zu einem Einbruchsversuch in eine dortige Garage. Ein bislang unbekannter Täter öffnete die geschlossene aber nicht abgeschlossene Garage. Der Hausbesitzer hörte dies und ging in seine Garage. Daraufhin rannte der unbekannte Täter davon. Eine sofort eingeleitete Personenfahndung verlief negativ. Der Täter war ca. 185 cm groß und hatte sein Gesicht verdeckt. Er trug einen hellen Hoodie, schwarze Hosen und Turnschuhe. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

