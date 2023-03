Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Die Kontrolle verloren hoch zwei

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Kontrolle verloren hoch zwei

Am Montagmittag befuhr der Fahrer eines Pkw Kia den Kreisverkehr Ilmnitz Höhe Fair-Hotel von Jena kommend in Richtung Ilmnitz und verlor dort aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug. Fortfolgend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum, wodurch Sachschaden am Fahrzeug entstand und der Fahrer leicht verletzt wurde.

Zu einem ähnlichen Verkehrsunfall kam es gegen 17:00 Uhr auf der Königshofener Straße in Eisenberg. Die 52-jährige Fahrerin eines Pkw Renault befuhr diese in Richtung Königshofen und verlor aus ungeklärter Ursache in einer Doppelkurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In weiterer Folge kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Renault zunächst mit zwei Bäumen und prallte anschließend gegen eine Hauswand. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt, der Beifahrer blieb unverletzt. An Fahrzeug und Hauswand entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell