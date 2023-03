LPI-J: In Keller eingebrochen

Jena (ots) - Am Montag um 20:19 Uhr montierten 2 unbekannte männliche Personen, unter Zuhilfenahme einer Leiter, die erst am gleichen Tag neu installierte Überwachungskamera an einem Gebäude am Lutherplatz ab und entwendeten diese. Da die Kamera in Betrieb war, wurden beide bei der Tat gefilmt. Kurze Zeit später konnte zwei Personen am Tatort festgestellt werden. Ob diese die Tat begangen haben, muss nunmehr ermittelt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

