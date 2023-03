Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Geldbörse beim Einkaufen entwendet - "Achten Sie auf Ihre Wertsachen!" ++ Stoetze - Vandalismus an Friedhofskapelle - Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 31.03.2023

Lüneburg

Lüneburg - Geldbörse beim Einkaufen entwendet - "Achten Sie auf Ihre Wertsachen!"

Am 30.03. zwischen 16:30 und 17:00 Uhr hielt sich eine 68-Jährige in einem Supermarkt in der Boecklerstraße auf. Unbekannte entwendeten die Geldbörse der Dame samt Inhalt während des Einkaufens. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro.

Hinweise Ihrer Polizei:

- Tragen Sie Ihre Wertsache am Körper ... am besten in ge- bzw. verschlossenen Innentaschen. - Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen. - Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. - Bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf. - Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe. Falls Sie dennoch Opfer von Taschendieben geworden sind, melden Sie sich umgehend bei Ihrer Polizei. Wichtig ist außerdem, dass gestohlene Debit-/EC-Karten sofort gesperrt werden. Dazu steht Ihnen die Nummer 116 116 als gebührenfreier Sperrnotruf zur Verfügung. Informieren Sie Ihre Banken über den Diebstahl und veranlassen Sie die Sperrung für das elektronische Lastschriftverfahren (KUNO-Sperrung) bei einer Polizeidienststelle.

Dahlenburg - Pkw-Fahrer kollidiert mit Mauer - hoher Sachschaden

In den Morgenstunden des 30.03. kam es im Marienauer Weg zu einem Verkehrsunfall. Gegen 09:30 Uhr beabsichtigte der 80-jährige Fahrer eines Pkw Ford auf dem Parkplatz einer Praxis zu parken. Hierbei rutschte er vermutlich vom Bremspedal ab, sodass sein Pkw mit niedriger Geschwindigkeit gegen eine Hauswand fuhr. Es entstand ein erheblicher Sachschaden von gut 35.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Adendorf - Ladendieb bedroht Mitarbeiter

Zu einem Ladendiebstahl kam es in den Mittagsstunden 30.03. in einem Supermarkt in der von-Stauffenberg-Straße. Ein 52-Jähriger entnahm gegen 13:30 Uhr zwei Dosen Bier, steckte sich diese in seinen Rucksack und wollte dies an der Kasse nicht bezahlen. Daraufhin wurde er durch einen Mitarbeiter angesprochen. Diesen bedrohte der 52-Jährige daraufhin. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls und Bedrohung.

Lüchow-Dannenberg

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

Uelzen

Uelzen - Geldbörse einer Seniorin entwendet - "Achten Sie auf Ihre Wertgegenstände!"

Am 30.03. zwischen 16:15 und 16:45 Uhr befand sich eine 90-jährige Seniorin innerhalb eines Supermarktes in der Lüneburger Straße. Unbekannte entwendeten aus einer Innentasche am Rollator der Seniorin die Geldbörse. Es entstand ein Sachschaden von gut 130 Euro.

Hinweise Ihrer Polizei:

Stoetze - Vandalismus an Friedhofskapelle - Zeugen gesucht

Zwischen dem 24.03. und dem 30.03. randalierten Unbekannte an einer Friedhofskapelle in einem Waldstück nahe der L252. Die Randalierer zerschlugen diverse Fensterscheiben und setzten nach ersten Erkenntnissen einen Verbandskasten in Brand. Es entstand ein Sachschaden von gut 2500 Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Rosche, Tel. 05803-9693421, entgegen.

Uelzen - Männer schleichen auf Grundstück rum - Drogenbeeinflussung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

In den Abendstunden des 30.03. konnte auf einem Grundstück in der Industriestraße durch Zeugen festgestellt werden, dass zwei Männer dies unberechtigt betraten und mutmaßlich auskundschafteten. Die beiden 31 und 40 Jahre alten Männer konnten in unmittelbarer Nähe kontrolliert werden. Bei dem 40-Jährigen konnte festgestellt werden, dass dieser vermutlich unter Drogeneinfluss stand und zudem keine Fahrerlaubnis besaß. Da dieser gemeinsam mit dem anderen Verursacher im Pkw unterwegs war, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

