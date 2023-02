Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Skipiste mit Auto befahren

Heubach (ots)

Ein 51-Jähriger befuhr in der Nacht zu Sonntag mit seinem Wagen eine Skipiste in Heubach. Zwei Zeugen sprachen den Fahrzeugführer an, dass er mit seinem Auto auf der präparierten Piste nichts zu suchen habe. Daraufhin beleidigte und bedrohte der Mann sein Gegenüber. Die Geschädigten riefen sodann die Polizei, welche vor Ort mit dem Beschuldigten einen Atemalkoholtest durchführte. Erstaunliche 1,85 Promille zeigte das Testgerät an. Mit dem Streifenwagen ging es für den Fahrer anschließend zur Blutentnahme ins Klinikum. Seinen Führerschein kassierten die Beamten ein. Der an der Piste entstandene Schaden beläuft sich laut Angaben eines Verantwortlichen auf ca. 500 - 700 Euro.

