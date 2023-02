Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Meiningen (ots)

Die Polizei bittet im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr zu einer bislang nicht näher bestimmbaren Zeit die Strecke von Meiningen nach Untermaßfeld. In der Werrastraße überfuhr der Unbekannte mit seinem Wagen zwei Leitpfosten und anschließend über die Verkehrsinsel. Zudem beschädigte er ein Verkehrszeichen. Vor Ort stellten die Beamten mehrere Fahrzeugteile sicher, die auf einen schwarzen BMW als Verursacherfahrzeug schließen lassen. Augenscheinlich fuhr der Unbekannte in Richtung Sülzfeld weiter, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Hinweise richten Sie bitte telefonisch an die Meininger Polizei (03693 591-0).

