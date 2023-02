Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

Oberweid (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 10:00 Uhr, bis Sonntag, 15:00 Uhr, gewaltsam Zutritt ins Oberweider Dorfgemeinschaftshaus in der Hauptstraße. Sämtliche Innentüren wurden aufgebrochen sowie Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Die Diebe nahmen eine Fritteuse, einen Laptop und einen Drucker im Gesamtwert von ca. 2.000 Euro an sich. Ferner brachen sie im Sportlerheim aufgestellte Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Die Unbekannten richteten bei ihrem Einbruch einen Sachschaden von knapp 13.000 Euro an. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Meininger Polizei (03693 591-0).

