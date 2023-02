LPI-SHL: Trunkenheit im Verkehr

Bad Liebenstein (ots) - Zu einer Körperverletzung kam es am Freitag, den 17.02.2023 in Bad Liebenstein, Barchfelder Straße. Während eines Streites zwischen Vater und Sohn der rumänischen Familie verletzte der minderjährige Sohn den Vater leicht im Bereich des Kopfes und am Bauch. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: ...

