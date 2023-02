LPI-SHL: Betrunken im Straßengraben gelandet

Suhl (ots) - Am 17.02.2023 gegen 14.20 Uhr wurde in Suhl, Neuer Friedberg der Fahrer eines Pkw Audi, mit polnischem Kennzeichen, einer Kontrolle unterzogen. Zuvor war dieser an einer dort befindlichen Tankstelle zum Einkaufen gewesen und es war aufgefallen, dass er stark nach Alkohol riecht. Der polnische Kraftfahrer fuhr von dort in Richtung seiner Wohnanschrift und wurde noch im Fahrzeug angetroffen. Ein durchgeführter ...

mehr