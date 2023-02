Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lebensgefährtin, Rettungskräfte und Polizeibeamte angegriffen

Wasungen (ots)

Im Rahmen des Wasunger Karnevals griff ein 22-jähriger am 18.02.2023 gegen 17:30 Uhr zunächst seine Lebensgefährtin an. Darauf wurden Rettungskräfte aufmerksam und gingen dazwischen. Während der ärztlichen Behandlung der Geschädigten versucht der 22-jährige dann in den Rettungswagen einzudringen. Hierbei stieß er die Notärztin zur Seite und griff weitere Rettungskräfte an. Bei der anschließenden polizeilichen Personalienfeststellung kam des dann zu Widerstandshandlungen des 22-jährige gegenüber den einsetzten Polizeibeamten. Der 22-jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam der PI Meiningen verbringen.

