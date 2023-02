Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einem Wohnhaus

Keller

Suhl (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 16.02.2023,15.00 Uhr bis zum 17.02.2023,05.45 Uhr aus einem verschlossenen Keller, eines Wohnhauses in Suhl, Ernst-König-Straße, ein dort abgestelltes Mountainbike-Pedelec der Marke NCM, Farbe schwarz-blau, im Wert von 1600 Euro. Am Schloss des Kellers entstand Sachschaden. Anzeige wurde aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter Suhl, 03681/369-0 entgegen

